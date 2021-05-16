В Азербайджане 7 326 членам 2 867 семей шехидов назначено в целом 13 598 социальных выплат.

Об этом сообщили в Минтруда и социальной защиты населения.

Социальные выплаты назначены 206 членам семей 93 шехидов из числа гражданских лиц.

416 раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначена группа инвалидности и, соответственно, президентские пенсии, пенсии по инвалидности или пособия, почти трем тысячам семей была оказана социально-психологическая поддержка.

Сотням раненых военнослужащих были оказаны реабилитационные услуги, 17 военных обеспечены высокотехнологичными протезами, 650 раненым было предоставлено 4 500 средств реабилитации.

В центре внимания Минтруда находится и вопрос занятости лиц из этих категорий граждан. 6 тысячам гражданам оказана поддержка в этой сфере, в том числе 4 666 были привлечены к программе самозанятости.

Minval.az