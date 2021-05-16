США больше не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем одновременно, из-за чего можно говорить об образовании триполярного мира. Таким мнением с Le Devoir поделился историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол.

По его мнению, хотя США пытаются противостоять растущему влиянию Китая, тот уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнером десятков стран. Это, считает Сол, выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статуса-кво.

В то же время «отвергнутая Западом» Россия находит все больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Китаем, что, по замечанию автора, вселяет в США страх «формирования большой Евразии», которая положит конец доминированию американцев.

По мнению специалиста, неспособность Вашингтона противостоять двум силам одновременно позволяет говорить о конце однополярного мира.

Сол заключает, что в последующие несколько лет Москва и Пекин вряд ли «окажут услугу» США и решат разделиться. Напротив, именно треугольная конфигурация будет определять порядок на мировой арене, а также подчинять своей логике события на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах.

Minval.az