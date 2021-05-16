В Бакинском Военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахама.

На процессе председательствует судья Эльбей Аллахвердиев.

В ходе заседания, которое было проведено сегодня, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Суд назначен на 25 мая.

Отметим, расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахам, 1979 г.р., гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливана, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

В. Эулджекджияну предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджана (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az