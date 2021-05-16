Во всех странах мира применили свыше 1,4 млрд доз вакцины от коронавируса СOVID-19. ОБ этом сообщает портал Ourworldindata.org в воскресенье, 16 мая.

Указано, что наибольшее количество вакцин применено в Китае – 366 млн 910 тыс. доз. Также в топ-10 стран вошли США — 266 млн 596 тыс., Индия — 178 млн 360 тыс., Великобритания — 54 млн 800 тыс., Бразилия — 50 млн 310 тыс., Германия — 38 млн 650 тыс., Франция — 27 млн 460 тыс., Италия — 25 млн 950 тыс., Турция — 25 млн 643 тыс., Россия — 22 млн 780 тыс.

По количеству доз, примененных на 100 человек, лидируют Сейшельские Острова. Количество примененных доз вакцины в этой стране превышает численность населения – 131 доз на каждые 100 человек.

Далее следуют Израиль — 121,60, ОАЭ — 115,49, Сан-Марино — 108,24, Мальта — 90,62, Чили — 84,99, Бахрейн — 84,66, Мальдивы — 81,58, Великобритания — 80,72, США — 79,71.

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