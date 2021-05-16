Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши раскритиковал вывод войск США из Афганистана. Он отметил, что поспешный вывод американских войск стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также негативно сказался на стабильности в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Ван И, Пекин ожидает, что ООН в сложившейся ситуации «сыграет должную роль», а страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества уделят пристальное внимание урегулированию положения в Афганистане. «Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия», — отметил министр.

Глава МИД Китая добавил, что Пекин высоко оценивает усилия Исламабада по достижению мира в Афганистане, поскольку Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе.

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