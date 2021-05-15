Власти Черногории анонсировали открытие границ страны для туристов на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич, передает ТАСС.

Решение принято по примеру Греции, открывшей въезд для туристов со всех стран, в том числе из России, в пятницу, 14 мая. «Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — заявил Кривокапич.

Ранее Минздрав Черногории объявил, что власти страны с 13 мая будет предоставлять бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении.

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