Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с «экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом». По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел». Об этом председатель Госдумы написал в своем Telegram-канале.

Володин вспомнил Александра Невского, который победил противников «одних – силой меча. Других – дипломатической мудростью». Спикер Госдумы оценил опасность Тевтонского ордена выше, чем опасность Золотой орды, так как первые «грозили духовной смертью народа, потерей независимости».

Володин также сравнил санкции, примененные западными странами, данью, которой Русь обложила Орда.

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