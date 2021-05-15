Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

«Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в предвыборном списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту», — сказал он.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Отечество» и Республиканская партия Сержа Саргсяна сформировали предвыборный блок «Честь имею» для участия в досрочных выборах в парламент.

В начале недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ об их проведении в стране 20 июня.

Minval.az