Азербайджане за последние сутки выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1318, скончались 14 человек.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Азербайджане за последние сутки выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1318, скончались 14 человек.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/05/15 16:40
Раздел: Наша жизнь
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