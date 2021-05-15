Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении израильского города Тель-Авив. Об этом сообщила палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

По ее информации, «грады ракет» из прибрежного анклава были запущены в 13:30 по местному времени в ответ на последние жертвы и разрушения в секторе, в частности в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, где, по последним данным, в результате израильских обстрелов погибли 10 человек, 8 из которых несовершеннолетние лица.

Minval.az