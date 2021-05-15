За последние четыре дня в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля погибли по меньшей мере 34 ребенка. В еврейском государстве жертвами столкновений между израильтянами и палестинцами стали двое детей, заявила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне минздрав Палестины сообщил, что в результате атак Израиля по территории сектора Газа погибли 126 человек, из них 31 несовершеннолетний. Различные ранения получили еще 950 палестинцев.

По данным израильских военных, в ходе эскалации между Израилем и Палестиной погибли семь израильтян.

Ранее сообщалось, что во время столкновений с израильской армией на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 14 мая, погибло 10 палестинцев.

Minval.az