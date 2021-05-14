Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики.
Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики.
Дата: 2021/05/15 0:37
Раздел: Мир
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