Масочный режим пока сохранится в штаб-квартире ООН, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о его отмене для полностью вакцинированных от коронавируса, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Пока это правило еще не действует в штаб-квартире, хотя мы, конечно, рады услышать соответствующее заявление от Белого дома», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что секретариат ООН руководствуется прежде всего решениями штата Нью-Йорк, которые имеют приоритет в вопросе отмены коронавирусных ограничений. «Мы ждем, когда это произойдет. Однако сделанное заявление — это очень позитивный сигнал», — добавил он.

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