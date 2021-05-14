В Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения Армии США. Суд Вирджинии приговорил его к 15 годам лишения свободы, сообщает издание The Washington Post.

Приговор в 15 лет и 8 месяцев, вынесенный 46-летнему Питеру Дзибински Деббинсу из Гейнсвилла окружным судьей США, в основном соответствовал 17-летнему сроку, которого добивались прокуроры. Адвокаты защиты добивались 5-летнего срока.

Адвокат Деббинса утверждал, что виновный нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые влечения в военную эпоху, когда все еще действовало правило «не спрашивай, не говори».

На слушаниях по вынесению приговора в Александрии Деббинс принес своеобразные извинения, в которых он в основном подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведывательной службы, и сказал, что он подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признался им в своей службе.

«Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет», — сказал Деббинс. Что касается опасности, которой он подвергается со стороны ГРУ, он заявил: «ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания».

В августе 2020-го года Деббинса арестовали в США. По версии следствия, его завербовали в 1996 году в Челябинске, куда он прибыл по линии образовательной программы. С тех пор и по январь 2011 года он сотрудничал с российскими спецслужбами.

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