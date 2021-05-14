Несколько человек пострадали в результате обрушения торнадо на город Ухань в провинции Хубэй (КНР), сообщает информационное агентство «Синьхуа».
По данным агентства, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 м/с. Сообщается, что смерч повредил строения, были повалены деревья. Местные власти уточняют число пострадавших.
Торнадо также обрушился 14 мая на провинцию Цзянсу. В результате один человек погиб, 21 пострадал, передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
По их информации, в населенном пункте Шэнцзэ нарушено электроснабжение, разрушено несколько зданий.