Нападения на прохожих произошли на трех разных станциях метро в Нью-Йорке, четыре человека получили травмы, передает DailyMail.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не представляют опасности для жизни.

Атаки длились около 11 минут. Злоумышленники били пассажиров и, по предварительной информации, крали кошельки. Во время одного из нападений преступники отобрали у мужчины телефон и выбросили его на рельсы, чтобы жертва не смогла вызвать экстренные службы.

Отмечается, что трое подозреваемых всё еще находятся на свободе.

Minval.az