Администрация Джо Байдена пообещала поддержать Австралию в ее спорах с Китаем. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал своему австралийскому коллеге, что США «не оставят Австралию одну на поле перед лицом экономического давления со стороны Китая», передает AP.

«Это то, что делают союзники», — сказал он. «Мы поддерживаем друг друга, поэтому можем противостоять угрозам и вызовам с позиции коллективной силы».

По его словам, Соединенные Штаты и Австралию связывают общие ценности, которые никакая другая нация, включая Китай, не может искоренить.

Блинкен и министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявили, что создание единого фронта для противостоянию Китаю является ключевым моментом, и призвали к более тщательному и всестороннему расследованию происхождения пандемии коронавируса, которая впервые возникла в Китае в 2019 году.

Китай на прошлой неделе приостановил экономический диалог с Австралией, усилив кампанию давления, которая началась из-за поддержки Австралией расследования происхождения коронавируса и привела к срыву экспорта на крупнейший внешний рынок Китая.

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