Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених полагает, что Европа должна выступить в роли посредника при урегулировании палестино-израильского конфликта. Такое мнение политик высказал в пятницу агентству DPA.

«Поскольку очевидно, что администрация США в настоящее время не намерена брать на себя дипломатическое лидерство в обостряющемся кризисе, европейские страны должны это сделать», — отметил Мютцених. При этом он добавил, что правительству Германии следует тесно сотрудничать с властями других государств. В первую очередь, по его мнению, необходимо сосредоточить усилия на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке, чтобы появилась возможность доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на движение ХАМАС, а также выразил убеждение в том, что только политическое решение принесет долгосрочный мир в регион. Вместе с тем он предостерег от эскалации конфликта, заметив, что кризис можно разрешить только политическим путем.

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