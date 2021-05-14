Израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.
«Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа»,— говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.
תיעוד: כך נראות תקיפות צה»ל ברצועת עזה@nurityohanan pic.twitter.com/d8d20vdsbY
— כאן חדשות (@kann_news) May 13, 2021
Нетаньяху заявил, что армия заставит «Хамас» «заплатить очень высокую цену». «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль»,— написал премьер в Twitter.