Израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

«Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа»,— говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

Нетаньяху заявил, что армия заставит «Хамас» «заплатить очень высокую цену». «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль»,— написал премьер в Twitter.

Minval.az