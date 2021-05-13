Движение ХАМАС запустило по центральным районам Израиля, а также городу Беэр-Шева еще около 100 ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Таймс оф Израэл».

В результате обстрела два человека получили легкие ранения в городе Кирьят-Гат.

До 10 ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол» над Тель-Авивом. Одна из ракет разорвалась на городской парковке, причинив некоторый ущерб.

В ХАМАС объявили, что этот запуск ракет стал ответом на ликвидацию израильскими военными ряда командиров движения в секторе Газа.

По данным «Таймс оф Израэл» в ХАМАС также утверждают, что теперь используют новый тип ракеты, способный достать до любой точки Израиля.

«Мы говорим врагу: ваши аэропорты, каждая точка от севера до юга Палестины — в зоне досягаемости наших ракет», — приводит издание слова представителя военного крыла ХАМАС Абу Убайда.

Также он от лица командующего военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа призвал «международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине».

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