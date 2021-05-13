Израиль нанес авиаудар по офису турецкой государственной телекомпании TRT в секторе Газа.

Об этом заявил официальный представитель TRT Arabi Одуз Эсер.

По его словам, которые приводит Trend со ссылкой на газету Sabah, одна из ракет попала в здание офиса TRT Arabi в Газе.

Напомним, что с понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев.



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