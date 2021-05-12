Представитель России находится в Сюникской области (Зангезур), где участвует в переговорах для улаживания проблемы на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в среду журналистам глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, передает Sputnik Армении.

«Ведутся переговоры, там находятся представитель российской стороны и командующий погранвойсками Армении. Мы находимся на этапе переговоров, думаем, мы придем к решению», — сказал Кочарян.

По его словам, такие инциденты еще будут, но они будут урегулированы.

«Вся задача в том, чтобы это не привело к нарушению режима прекращения огня. Для этого есть третья сторона — Российская Федерация, которая вовлечена в решение проблем. Поэтому Россия ведет работы по решение проблемы путем переговоров», — сказал армянский депутат.

Отвечая на соответствующий вопрос, депутат добавил, что вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности не требуется.

Minval.az