Использование российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи «Спутника V», применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. «В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины «Спутник V», которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность «Спутника» близка к 100%», — сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино.

«В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%», — заявил Чаватта.

Minval.az