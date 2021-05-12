Президент России Владимир Путин высказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу наилучшие пожелания по случаю предстоящего завершения священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России высказал наилучшие пожелания Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу по случаю предстоящего завершения священного для мусульман месяца Рамазан», — говорится в сообщении.

Также было подчеркнуто, что регулярный двусторонний диалог будет продолжен на различных уровнях.

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