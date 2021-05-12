Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамазана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут праздновать один из наиболее важных для мусульман религиозных праздников — Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — праздник разговения, объявил Верховный суд Саудовской Аравии.

«Саудовские астрономы не смогли во вторник вечером заметить зарождения нового месяца, означающего наступление нового месяца мусульманского лунного календаря Шавваля. Среда, 12 мая, будет последним днем месяца Рамазана, первым днем праздника Ид аль-Фитр будет четверг, 13 мая», — говорится в решении суда после наблюдений, сделанных в обсерватории на территории королевства. Решение цитирует Саудовское агентство новостей SPA.

Об окончании Рамазана в среду также заявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака и других арабских стран, за исключением султаната Омана, где Рамазан после наблюдения за появлением новолуния начался на день позже.

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