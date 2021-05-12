В Соединенных Штатах начался дефицит бензина из-за приостановки работы крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline в результате кибератаки, в стране фиксируется рост цен на топливо, сообщает Bloomberg.

По данным американской национальной автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США достигла $2,985 за галлон, что является наивысшим показателем с 2014 года.

Дефицит топлива, зафиксированный на юге страны, распространяется в северном направлении, так как автомобилисты едут на заправку в другие штаты, указано в сообщении.

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