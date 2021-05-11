«Сегодня исторический день. Азербайджанская албанско-удинская религиозная община совершила религиозный обряд в монастыре Агоглан Лачинского района по случаю Пасхи».

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Фонда пропаганды моральных ценностей Джейхун Алиев.

Он сообщил, что неделю назад такой же ритуал был проведен в монастыре Худаванг Кельбаджарского района.

«Враг всегда пытался присвоить и фальсифицировать эти храмы. Но теперь древние албанские храмы возвращаются законным владельцам. У наших удинских братьев есть собственное духовное наследие. Мы делаем все возможное, чтобы его поддерживать. Сегодня наш народ, плечом к плечу победивший в Отечественной войне, вернулся к своим историческим и религиозным памятникам».

Алиев отметил, что визиты албанско-удинской христианской общины в храмы будут продолжены.

«Это третий визит албано-удинской религиозной общины в монастырь Агоглан». Кроме того, они трижды посетили храм Худаванг. Одновременно был нанесен визит в албанский храм, расположенный в селе Туг Ходжавендского района. Это показывает, что посещения являются регулярными. В настоящее время наши удинские братья совершают религиозные обряды в этих храмах и фактически несут великую духовную миссию. Из этого можно сделать вывод, что традиция будет продолжена», — цитирует Алиева АПА.

Minval.az