Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.

Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в письме.

Minval.az