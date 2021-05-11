9 мая около 7 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель села Быгыр якобы умер от отравления угарным газом.

Как сообщили в прокуратуре Гейчайского района, в ходе расследования выяснилось, что житель района Вюгар Бадалов на почве ревности задушил подушкой свою племянницу Фатиму Мамедову, которая пришла к нему домой приблизительно в 06:00 того же дня.

Прокуратура Гёйчайского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Вюгар Бадалов был заключен под стражу, передает АПА.

Ведется расследование.

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