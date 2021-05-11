Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покидает туринский «Ювентус» после завершения сезона.

Буффон пока еще не определился с тем, продолжит ли он карьеру или же примет решение уйти из футбола. Пока же 43-летний голкипер покидает клуб, которому он отдал почти 20 лет.

«Прекрасный и долгий путь в «Ювентусе» завершится в этом году. Пока я не могу сказать, завершу ли карьеру, или же буду продолжать играть», — цитирует Буффона Goal.

Ранее сообщалось о том, что в услугах вратаря заинтересована «Парма», где он начинал карьеру в Серии А. Также о желании пригласить Буффона сообщала «Аталанта».

Minval.az