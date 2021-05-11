Согласно распоряжению президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинскую часть, дислоцированную на освобожденных территориях.

Министр обороны ознакомился с работой, проводимой в подразделениях, проверил боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих. Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по качественному выполнению мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, Министр обороны провел беседу с военнослужащими за обедом.



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