«Прежде чем перейти к нашей совместной пресс-конференции, хочу отметить тот факт, что во время наших обсуждений поступила информация о том, что в российском городе Казани произошла большая трагедия».

Об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр сказал, что в результате террористического акта погибли и получили ранения невинные люди: «Самое страшное, что инцидент произошел в школе. Гибель невинных людей — трагедия. И самое ужасное, что эти невинные люди — дети. Выражаю соболезнования дружескому российскому народу, желаю скорейшего исцеления раненым. Мы осуждаем все виды террора. Это еще раз показывает, что все страны должны объединиться против террористической чумы», — отметил министр.

Minval.az