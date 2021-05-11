«В этом году праздник Рамазан отмечается 13 мая. Время закят аль-фитра, одного из важных актов поста, наступает в последний день месяца Рамазан — после предпраздничной вечерней молитвы».

Об этом сообщил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

«Согласно фетве Совета газиев, закят аль-фитр рекомендуется выплачивать в размере 5-10 манатов на человека. За каждого члена семьи мусульманин, имеющий возможность, должен выплатить закят аль-фитр нуждающимся семьям», — подчеркивается в тексте.

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