По случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера, архитектора и основателя независимого Азербайджана начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и члены Коллегии СГБ посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить светлую память почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, основоположника процесса национализации и школы профессионализма в этом важном государственном учреждении, великого лидера Гейдара Алиева