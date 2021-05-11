Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/05/11 12:17
Раздел: Наша жизнь
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