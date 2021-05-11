«После того, как снег на предгорьях Кельбаджарского района начал таять, взору открылась такая картина: сотни, если не тысячи, мин, были заложены вооруженными силами Армении, когда она находилась под ее оккупацией; эти мины были закопаны буквально через шаг».

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Отмечается, что это является еще одним наглядным доказательством тотального неуважения Арменией к нормам и принципам международного гуманитарного права. .

«Десятки наших военнослужащих и мирных жителей уже стали жертвами взрывов этих немаркированных мин. И еще более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев все еще не могут вернуться в свои родные края из-за того что, Армения отказывается предоставлять карту минных полей. Это очередное доказательство вопиющих нарушений Арменией прав человека.

Это неслыханное пренебрежение ими международным правом. Омбудсмен Азербайджана регулярно доносит до сведения мировой общественности все новые подобные факты-доказательства и требует от соответствующих международных структур потребовать у Армении предоставить эти карты минных полей».

Minval.az