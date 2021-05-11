Цены на нефть снижаются во вторник на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co.

В Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщили, что рассчитывают восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 во вторник составляет $67,69 за баррель, что на $0,63 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,04 (менее 0,1%) — до $68,32 за баррель, передает «Интерфакс».

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,32 за баррель, что на $0,6 (0,92%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) — до $64,92 за баррель.

Minval.az