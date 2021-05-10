Турецкие отели после отмены полного локдауна в республике не откажутся от системы «все включено» (all inclusive). Об этом сообщил представитель Федерации отельеров Турции.

«Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами», — заявили в Федерации.

Данную информацию также подтвердил ТАСС еще один источник в туристической отрасли. По его словам, в этом году «гости по-прежнему с точки зрения санитарных условий не смогут самостоятельно класть в свои тарелки предпочитаемые блюда в ресторанах». «Вместо этого этим будут заниматься сотрудники ресторанов. Это делается для того, чтобы гости не трогали одни те же приборы. Такой подход более правильный с точки зрения обеспечения безопасности здоровья туристов в Турции», — пояснил источник, слова которого приводит ТАСС.

Minval.az