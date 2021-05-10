Правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и американской компанией Johnson & Johnson (J&J) из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации от COVID-19, сообщает РБК.

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) также рекомендовал отказаться от массового использования вакцины Janssen (Johnson & Johnson). Директор института, Камилла Столтенберг, заявила, что неизвестно, насколько велик риск использования этой вакцины, и поэтому также неясно, какова польза от ее применения. Поэтому FHI рекомендовал перевести вакцину Janssen «в резерв» — отправить препараты на склады на случай сбоя в доставке в страну других вакцин или ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Профессор молекулярной иммунологии Энн Спуркленд, комментируя NRK эти рекомендации правительственных экспертов, отметил, что Норвегия была одной из стран, в которой зафиксировали вероятное возникновение тяжелых побочных явлений после использования вакцины от AstraZeneca. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, получивших этот препарат. До того, как использование вакцины от AstraZeneca было приостановлено, в стране было использовано 135 тыс. доз препарата.

Как и в Дании, ограничившей ранее использование этих вакцин, эксперты в Норвегии рекомендовали сохранить для граждан возможность прививаться этими препаратами добровольно, по желанию.

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