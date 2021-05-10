Радикалы из сектора Газа запустили семь ракет по территории Израиля, только одна из них была перехвачена системой ПВО. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

«Семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО Железный купол», — говорится в заявлении военных.

Отмечается, что еще одна упала на территории палестинского приморского анклава.

В армейской пресс-службе сообщили, что один человек пострадал в результате попадания противотанковой ракеты по автомобилю в городе Сдерот.

Minval.az