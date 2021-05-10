В части Абшеронского района и на территории станции Сумгайыт в течение дня будут перебои с подачей питьевой воды.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азерсу».

Согласно сообщению, перебои вызваны аварией на магистральном водопроводе.

Minval.az