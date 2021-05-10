В части Абшеронского района и на территории станции Сумгайыт в течение дня будут перебои с подачей питьевой воды.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азерсу».
Согласно сообщению, перебои вызваны аварией на магистральном водопроводе.
В части Абшеронского района и на территории станции Сумгайыт в течение дня будут перебои с подачей питьевой воды.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азерсу».
Согласно сообщению, перебои вызваны аварией на магистральном водопроводе.
Дата: 2021/05/10 15:35
Раздел: Наша жизнь
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