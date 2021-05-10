Эскалация в Восточном Иерусалиме «вызывает большую тревогу», Евросоюзу нужно обсудить ситуацию. Об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

«Надо надеяться, что арабский мир и Америка видят происходящее, но есть обязательства и у европейцев. Мы должны включить тему Израиля и Палестины в повестку дня, причем в первых строках», — сказал Ассельборн.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Это сопровождается акциями протеста и столкновениями.

Minval.az