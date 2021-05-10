«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с выявленными нарушениями в клиниках и медицинских учреждениях, связанных с лечением коронавирусной инфекции».

Об этом заявил журналистам Генпрокурор Кямран Алиев.

Он сказал, что после завершения расследования будет предоставлена более подробная информация.

«Это вопрос, который беспокоит общественность. В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в стране осуществляются важные меры на государственном уровне. Правоохранительные органы будут выполнять все возложенные на них задачи в этой области», — цитирует К.Алиева Репорт.

Minval.az