Мать национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова — Самая Гашимова в День матери посетила могилу единственного сына, ставшего одним из символов героизма в Азербайджане.

Мужественный офицер и патриот героически погиб 14 июля 2020 года на передовой при предотвращении провокаций армянской стороны в приграничном с Арменией Товузском районе Азербайджана.

Гибель Гашимова стала ударом для всего азербайджанского народа. Жители страны вышли на улицы с призывом к главе азербайджанского государства отдать приказ к освобождению родных земель от армянской оккупации. Молодежь хлынула в военные комиссариаты и записалась в качестве добровольцев на фронт.

Долгожданный приказ президента и главнокомандующего Ильхама Алиева был отдан 27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию ВС Армении на линии соприкосновения.

Азербайджанская армия вместе с добровольцами, записавшимися на фронт после гибели генерала Гашимова, за 44 дня освободила исторические земли от оккупации Армении.

Генерал Гашимов считается сегодня одним из ярких примеров героизма для сынов и дочерей Азербайджана, а мать генерала Самая Гашимова — символом матерей шехидов.

В День матери Самая Гашимова посетила могилу единственного сына, который при жизни был заботливым отцом для своих детей, решительным и отважным командиром в глазах сослуживцев, и хорошим сыном для своей матери.

Гашимова не смогла сдержать слез у могилы сына.

Самая Гашимова рассказала, что сын с детства мечтал стать юристом, однако на фоне последствий оккупации земель Азербайджана Арменией выбрал стезю военного, посвятив жизнь защите Родины.

По ее словам, Полад Гашимов почти все годы службы провел в прифронтовой зоне, никогда не отсиживался в кабинетах, стоял бок о бок с солдатами на передовой.

Гашимова вспоминает, что была безмерно счастлива, когда сын получил звание генерал-майора. «Он принес свою военную форму домой. Я поцеловала сына в лоб, потом поцеловала его форму. Но он не задерживался надолго. Он очень любил Родину, говорил мне: «Мама, я люблю тебя очень сильно, и я также сильно люблю Родину. Мать каждого вверенного мне солдата тоже любит сына. Я не могу оставить их одних», — вспоминает мать героя.

Гашимова рассказала, что Полад Гашимов принимал участие и в военных учениях в Турции. «Он очень любил турецкий народ и турецкий народ. Всегда с гордостью отзывался об успехах турецкой армии. Он говорил, что ВС Турции особенные. Полад был счастлив дважды посетить Мавзолей [Мустафы Кемаля] Ататюрка. Очень трудно быть матерью шехида — это огромная боль для любой матери. В Турции есть также немало матерей, чьи дети пали во имя Родины. Желаю им терпения», — цитирует Гашимову «Анадолу».

Гашимова вспоминает, что после вести о гибели Полада Гашимова жители Азербайджана вышли на улицы, и просили у президента отдать приказ к наступлению. «Президент Ильхам Алиев отдал приказ, и мы вернули земли. Я очень рада и горжусь этим. Когда президент объявил о том, что город Шуша очищен от армянских оккупантов, молодежь заполнила двор у нашего дома», — отметила мать героя.

Гашимова также выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную поддержку азербайджанскому народу в период Отечественной войны в Азербайджане.



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