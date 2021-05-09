Президент Афганистана Ашраф Гани объявил вторник, 11 мая, днем национального траура в связи со взрывом 8 мая возле школы в Кабуле., сообщает телеканал TOLOnews.

По его данным, Гани назвал атаку на школу, в результате которой погибли как минимум 63 человека, преступлением против человечества. Он заявил, что «невежественные» группы, такие как радикальное движение «Талибан» или террористическая организация «Исламское государство» подобными жестокими нападениями хотят помешать обучению афганских детей и ослабить веру людей в братское будущее. «Талибан» должен понимать, что они не достигнут своих злых целей посредством войны, и если они не перестанут убивать, то станут еще более ненавистными людям и будут жестко подавлены афганскими силами», — заключил он.

Гани распорядился выплатить денежную компенсацию семьям погибших. Он также поручил министерству здравоохранения оказать поддержку раненым в результате нападения.

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