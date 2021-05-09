Руководители разведывательных служб Японии, США и Южной Кореи в ближайшее время планируют провести трехсторонние переговоры в Токио, сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства, переговоры могут состояться уже на следующей неделе. Ожидается, что их основной темой станет проблема КНДР и ситуация на Корейском полуострове.

Отмечается, что это первые подобные переговоры между тремя странами при новом президенте США Джо Байдене. Его предшественник Дональд Трамп уделял большое внимание диалогу с КНДР и стал первым американским президентом, кто встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Всего у Трампа состоялось три личных встречи с северокорейским лидером. Встречался с Ким Чен Ыном и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, как и его предшественник Синдзо Абэ, неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий.

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