В Индии все чаще регистрируют заражение людей различными видами мукоромикоза – заболевания, вызываемого грибами семейства мукоровые, сообщает BBC. И все это на фоне новой волны коронавируса и мировых рекордов по числу заразившихся и возросшей смертности.

Мукоромикоз также называют «черной плесенью». Ее все чаще встречают у тех, кто заболел коронавирусом, а также у тех, кто выздоровел от инфекции. Данная болезнь очень опасна для тех, кто более сахарным диабетом, СПИД и раком. Характеризуется болями и лихорадкой, пациенты также жалуются на боль в глазах. Бактерии поражают носовые пазухи, мозг и легкие.

Возбудителями «черной плесени» являются грибы, встречающиеся в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Врач Акшай Наир из Мумбаи считает, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды борются с воспалением в легких, но снижают иммунитет и поднимают уровень сахара в крови у некоторых пациентов. Выяснилось, что мукоромикозом заражаются примерно через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Сам Наир встретил уже 40 случаев заражения «черной плесенью», большинство заразившихся – это диабетики. Следы грибов находят на слизистых и здоровых людей.

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