Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«Еврокомиссия не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года», — пишет агентство.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту на предзаказ вакцины 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн.

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