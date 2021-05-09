Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Документ регламентирует передачу государственной власти Совету безопасности в случае гибели президента вследствие покушения, совершения террористических актов в стране, проявления внешней агрессии или иных насильственных действий.

Также согласно декрету, премьер-министр Беларуси будет председателем на заседаниях Совета безопасности.

Minval.az