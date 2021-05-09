Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон, решение может быть принято в течение ближайших 72 часов, сообщает The Telegraph.

Предложение о переносе игры на лондонский стадион «Уэмбли» исходит от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По информации источника, УЕФА не рассматривает возможность переноса игры в Лиссабон или Будапешт, и Лондон является на данный момент единственным кандидатом. Отмечается, что возможный перенос матча вызовет большие проблемы с телевизионными компаниями, которые являются одними из самых крупных спонсоров турнира.

Ранее The Guardian сообщал, что правительство Великобритании обсуждает с УЕФА перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула в связи с тем, что министерство транспорта Великобритании в пятницу включило Турцию в «красный список» стран, по возвращении из которых предписан карантин.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен пройти в Стамбуле 29 мая. В нем сыграют английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Стамбул должен был принять прошлогодний финал главного еврокубкового турнира, однако из-за пандемии это право было передано Лиссабону.

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