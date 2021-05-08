Компания Facebook начала активно работать над добавлением в свои сервисы функции сквозного шифрования (End-to-End Encryption, EEE) еще в 2019 году. Это стало ответной реакцией на усиление требований к защите персональных данных. Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года.

«Хотя мы ожидаем большего прогресса в плане интеграции сквозного шифрования по умолчанию для Messenger и Instagram Direct в этом году, это долгосрочный проект, и мы начнем полностью использовать сквозное шифрование не раньше 2022 года. Более того, уже представленные нами функции защиты предназначены для работы со сквозным шифрованием, и мы планируем добавлять надежные функции безопасности в наши сервисы», — приводит Infocity сообщение, которое было опубликовано в блоге разработчиков.

Эксперты относятся с большой настороженностью к данной инициативе. Дело в том, что сквозное шифрование предлагается по умолчанию в WhatsApp, мессенджере компании Facebook. Работы по интеграции служб обмена сообщениями WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram Direct могут означать понижение существующего уровня безопасности WhatsApp, против чего выступают эксперты.

Возникшая задержка может носить не технический, а политический характер, потому что введение сквозного шифрования в Facebook сразу вызовет серьезное противодействие со стороны правоохранительных органов и активистов защиты безопасности для детей.

Как отмечается, компания ищет разумный баланс между безопасностью, конфиденциальностью и защищенностью.

Minval.az